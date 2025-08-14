Женщину убили в Карелии

В Костомукше убили 50-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, тело горожанки было обнаружено в одной из квартир ночью 9 августа. Вскоре был задержан подозреваемый - 43-летний сожитель убитой.

По версии следствия, на фоне личной неприязни злодей нанес женщине несколько ударов ножом в шею. Потерпевшая умерла на месте.

Подозреваемый арестован. Устанавливаются обстоятельства случившейся трагедии. © «Петрозаводск говорит»