14 августа 2025, 12:42
Женщину убили в Карелии
В Костомукше расследуется дело о расправе над горожанкой
Фото: unsplash / Hassan Rafhaan
В Костомукше убили 50-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, тело горожанки было обнаружено в одной из квартир ночью 9 августа. Вскоре был задержан подозреваемый - 43-летний сожитель убитой.
По версии следствия, на фоне личной неприязни злодей нанес женщине несколько ударов ножом в шею. Потерпевшая умерла на месте.
Подозреваемый арестован. Устанавливаются обстоятельства случившейся трагедии.