Женщине назначено лечение после аварии на улице Правды

В ГИБДД прокомментировали аварию на улице Правды, которая произошла утром 14 мая.

По данным ведомства, 51-летняя водитель автомобиля Mazda перед поворотом налево вовремя не заняла нужное положение, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, который ехал в том же направлении.

В аварии пострадала 55-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Ей назначено амбулаторное лечение. // Фото ГИБДД