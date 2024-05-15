15 мая 2024, 17:08
Женщине назначено лечение после аварии на улице Правды
В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП в Петрозаводске
В ГИБДД прокомментировали аварию на улице Правды, которая произошла утром 14 мая.
По данным ведомства, 51-летняя водитель автомобиля Mazda перед поворотом налево вовремя не заняла нужное положение, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, который ехал в том же направлении.
В аварии пострадала 55-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Ей назначено амбулаторное лечение. // Фото ГИБДД