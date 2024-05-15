Автомобиль сбил маленького ребенка в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, инцидент произошел в 8:50 на улице Виданской. Автомобиль Chevrolet Niva совершил наезд на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ученик первого класса получил телесные повреждения. Ему было назначено лечение. // Фото ГИБДД Петрозаводска