Пожар в Олонце тушили на двух автоцистернах

Сильный пожар случился в Олонце 10 мая ночью. Тушить его выехал дежурный караул пожарной части №35, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

На Комсомольской улице загорелись хозяйственные постройки. Чтобы справиться с огнем, пришлось привлечь шестерых спасателей и две автоцистерны.

Пожар потушили, к счастью, никто не пострадал и не погиб, отметили в ведомстве. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН