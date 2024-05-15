15 мая 2024, 15:57
Пожар в Олонце тушили на двух автоцистернах
Хозяйственные постройки загорелись ночью
Сильный пожар случился в Олонце 10 мая ночью. Тушить его выехал дежурный караул пожарной части №35, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.
На Комсомольской улице загорелись хозяйственные постройки. Чтобы справиться с огнем, пришлось привлечь шестерых спасателей и две автоцистерны.
Пожар потушили, к счастью, никто не пострадал и не погиб, отметили в ведомстве. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН