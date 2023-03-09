Женщина выиграла миллион долларов и выбросила лотерейный билет

Лотерейный билет с джекпотом на миллион долларов всю ночь лежал в мусорном мешке. Выигравшая сумасшедшую сумму американка его выбросила, а потом решила перепроверить, передает Michigan Lottery Connect.

Женщина рассказала работникам Мичиганской лотереи, как все произошло. Она покупает билеты ежемесячно. Когда в очередной раз стерла защитный слой, то почему-то решила, что снова не выиграла ничего.

Однако утром 30-летняя американка почему-то решила перепроверить билет и достала его из мусорного бака. Она с изумлением обнаружила, что стала обладательницей миллиона долларов.

Деньги женщина потратит на покупку дома. Она счастлива, что вовремя спохватилась. // фото: BanksPhotos/www.istockphoto.com