Женщина сломала позвоночник в автобусе из-за маневра водителя

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту получения женщиной тяжелой травмы в автобусе. Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 12 марта в Барнауле. По данным следствия, на одной из остановок водитель автобуса №73 не убедился в том, что все пассажиры вошли в салон, и начал движение. В результате этого женщина-пассажир упала и получила перелом позвоночника.

Следствию предстоит оценить действия водителя и обстоятельства произошедшего. Сейчас ведется сбор доказательств по делу.