Женщина, родившая одиннадцатого ребенка, восхитила пользователей Сети

Новость о жительнице Московской области, к своим 33-м годам успевшей обзавестись 11 детьми, взбудоражила рунет. Сейчас женщина, имя которой не сообщается, находится в роддоме. Дома многодетную мать и новорожденную Сабрину (именно так назвали девочку) ждут отец ребенка и 10 детей пары. Старшему ребенку в семье 13 лет.

Роды прошли успешно, сообщил телеканал «Рен-ТВ». Родилась девочка, которая весит 3070 граммов, ее рост 51 сантиметр.

Прошлой осенью жительница Великобритании, которая к своим 44-м годам успела обзавестись 21-м ребенком, рассказала об очередной беременности. Сью Рэдфорд и ее супруг не планировали больше иметь детей, тем не менее, волей случая женщина забеременела. Редфордов из города Моркама графства Ланкаши считают самой большой британской семьей.