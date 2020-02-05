Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер из популярных российских сериалов Дмитрий Бульба ушел из жизни в ночь 4 февраля. Бульба знаком зрителям по роли Маслова в «Улицах разбитых фонарей» и Голода в «Ментовских войнах», сообщила «Лента».

С начала 2000-х годов актер почти не работал по специальности, время от времени он начинал репетировать в спектаклях, исполнял небольшие роли в кино и сериалах.

«Но потом снова пропадал, замыкался в себе, не выходил на связь»,

- сказано в сообщении.

В 1983 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, а затем работал в ТЮЗе имени Брянцева. Слава пришла к Бульбе после роли Свидригайлова в постановке романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».