В России могут серьезно ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Правительственная комиссия выступила с инициативой об ужесточении наказания для работодателей, которые не выплачивают своим работникам зарплату более двух месяцев. Соответствующие поручения даны МВД и Следственному комитету, пишет газета «Известия».

Задержка зарплаты будет приравниваться к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту работодателей будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сейчас за невыплату зарплаты свыше трех меясцев руководителям грозит до года лишения свободы или штраф и общественные работы.

За шесть месяцев 2019 года по статье о невыплате зарплаты были осуждены 124 человека, добавляет издание.