Женщина на «Ладе» отправила в больницу велосипедистку

Авария с участием автомобиля «Лада» и велосипеда случилась утром в минувшую пятницу в поселке Эссойла

18 июня в 09:20 46-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада» при повороте направо при съезде с проезжей части не уступила дорогу велосипедистке, рассказали в ГИБДД. Наездник на железном коне имел преимущество проезда.

Итог – 44-летняя велосипедистка получила травмы. Ее доставили в БСМП Петрозаводска. (фото Госавтоинспекция РК)