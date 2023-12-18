Женщина из Карелии ехала с дочкой в Ленобласть и погибла в ДТП

Жесткое ДТП произошло вечером 17 декабря в Приозерском районе Ленобласти. На трассе «Сортавала» грузовик MAN раздавил Chevrolet Lacetti, погибла 41-летняя водитель, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Трагедия произошла около поселка Березово, на 144-м километре федеральной автодороги по направлению к Петербургу. Автоледи стала совершать обгон и столкнулась со встречным грузовиком MAN с полуприцепом под управлением 50-летнего мужчины.

Потом большегруз въехал в Volkswagen Golf, за рулем которого был 56-летний водитель.

Женщина из Chevrolet погибла на месте, ее 12-летнюю дочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Погибшую спасателям пришлось деблокировать из иномарки.

В группе «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» ВКонтакте написали, что погибшая – это Елена К. из Лахденпохьи. // фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, «Петербургская полиция» / Telegram