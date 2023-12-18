18 декабря 2023, 10:58
Грузовик с прицепом сбил женщину в Олонецком районе
Жительница Карелии пострадала в результате ДТП
Вечером 17 декабря грузовик сбил 29-летнюю женщину в Олонецком районе. Это случилось в 20:35 около поселка Верховье, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Водитель Foton с полуприцепом двигался по федеральной трассе и не увидел пешехода. Было уже темно, женщина шла по проезжей части без светоотражающих элементов.
Она получила травмы и попала в больницу, обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. // фото: ГИБДД Карелии