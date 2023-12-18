Грузовик с прицепом сбил женщину в Олонецком районе

Вечером 17 декабря грузовик сбил 29-летнюю женщину в Олонецком районе. Это случилось в 20:35 около поселка Верховье, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель Foton с полуприцепом двигался по федеральной трассе и не увидел пешехода. Было уже темно, женщина шла по проезжей части без светоотражающих элементов.

Она получила травмы и попала в больницу, обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. // фото: ГИБДД Карелии