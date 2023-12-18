Контейнеры для мусора полыхали в Петрозаводске

Сегодня ранним утром на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска в 05:20 поступило сообщение о возгорании. Около дома на улице Антонова открытым пламенем горела контейнерная площадка, сообщил близкий к МЧС источник.

На момент прибытия первых пожарных расчетов огнем была охвачена уже пара контейнеров, пламя продолжало распространяться по площадке.

В течение нескольких минут пожарные сбили огонь, после чего полностью ликвидировали возгорание.

В результате огнем было повреждено несколько пластиковых мусорных контейнеров и сама площадка. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.

Еще один пожар на контейнерной площадке для мусора в Петрозаводске произошел вчера в одиннадцатом часу вечера на улице Каменноборской. Огнем был поврежден один пластиковый контейнер.// фото: freepik.com