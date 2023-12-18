Женщина погибла в страшном ДТП на «Коле» в Карелии

Вечером 17 декабря на территории Сегежского района произошло смертельное ДТП. Несколько автомобилей столкнулись на 704-м километре «Колы», сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель LADA Priora вылетел на «встречку» и там столкнулся с Lexus. Потом иномарка врезалась в попутно двигающийся Ford Mondeo.

Еще до приезда бригады скорой помощи на месте аварии скончалась 47-летняя пассажирка ВАЗ, а 48-летний водитель получил травмы. Мужчину доставили в больницу. // фото: ГИБДД Карелии