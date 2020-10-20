Жена ударила мужа ножом в живот на севере Карелии

В Беломорске 46-летняя женщина подозревается в нанесении тяжелого ранения своему мужу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, подозреваемая и ее супруг выпивали. На фоне прошлых обид между ними вспыхнула ссора. Женщина взяла нож и ударила им мужа в живот, после чего ушла из дома. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую и полицию.

Через некоторое время подозреваемая сама вернулась домой. Стражам порядка она заявила, что никакого отношения к произошедшему не имеет.

Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. Супруга потерпевшего находится под подпиской о невыезде. Фото vladtime.ru