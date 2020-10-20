В Кондопожском районе машина вылетела с трассы и столкнулась с деревом

19 октября в 20:15 в Кондопожском районе водитель автомобиля KIA Sportage допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, сообщает ГИБДД Карелии. 30-летний мужчина не справился с управлением.

ДТП произошло на 19-м (по данным МЧС – на 22-м) километре автодороги Р-15 «ст. Шуйская – Гирвас», по видимому неподалеку от села Кончезеро.

Пожарно-спасательное одразделение Кондопожского района (три человека на машине) привлекалось для ликвидации происшествия.

«Петрозаводск говорит» писал об этом происшествии ранее.

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии