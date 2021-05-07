Желание покурить толкнуло гостя Петрозаводска на преступление

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то разбил стекло его автомобиля и похитил оттуда сигареты, мормышки и бензопилу. Ущерб превысил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 50-летний ранее судимый житель поселка Чална. Он рассказал, что прогуливался по городу, когда внезапно захотел покурить. Его внимание привлекла пачка сигарет, лежавшая под стеклом оказавшегося поблизости автомобиля. Недолго думая, мужчина разбил стекло, забрал сигареты, а также прихватил и другие вещи, которые позже продал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото mycdn.me