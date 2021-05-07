Пожилая женщина пострадала в аварии на обледенелой дороге в Карелии

6 мая в 18 часов на дороге, соединяющей трассу «Кола» с Сегежей, произошло ДТП, которое не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 56-летняя водитель автомобиля «Рено Дастер» не учла дорожные и метеорологические условия, неправильно выбрала скорость движения, из-за чего не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.

В результате ДТП 84-летняя пассажирка «Рено» получила повреждения, ей была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Транспортное средство получило механические повреждения. Фото источника