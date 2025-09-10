10 сентября 2025, 17:33
Погода

Жаркий и туманный четверг прогнозируют в Карелии

Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и республике 11 сентября
упавшие листья
фото: «Петрозаводск говорит»

В четверг в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +8, +10, днем +20, +22, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +5, днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви ночью +9, днем +22;

В Кондопоге, Сортавале ночью +12, днем +20;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +11, днем +21;

В Олонце, Пудоже ночью +9, днем +23.

