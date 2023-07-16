Жара не спадет в понедельник, но дождей прибавится

В понедельник в Петрозаводске переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +22,+24, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать

В Карелии переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +22,+27 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +23;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +14, днем +23;

В Олонце, Сегеже ночью +14, днем +22;

В Пудоже ночью +14, днем +28;

В Сортавале ночью +13, днем +24;

В Суоярви ночью +12, днем +22. // фото «Петрозаводск говорит»