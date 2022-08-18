Жара не покинет Карелию в пятницу

19 августа в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +27, +29. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии переменная облачность. Местами, преимущественно по северным районам, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +23, +28, местами до +32.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +16, днем +26;

В Кондопоге ночью +15, днем +28;

В Медвежьегорске ночью +16, днем +29;

В Олонце ночью +14, днем +30;

В Пудоже ночью +13, днем +30;

В Сегеже ночью +16, днем +29;

В Сортавале ночью +16, днем +26;

В Суоярви ночью +15, днем +29. (фото unsplash.com, Aaron Burden)