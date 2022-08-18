Жара не покинет Карелию в пятницу
19 августа в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +27, +29. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии переменная облачность. Местами, преимущественно по северным районам, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +23, +28, местами до +32.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +16, днем +26;
В Кондопоге ночью +15, днем +28;
В Медвежьегорске ночью +16, днем +29;
В Олонце ночью +14, днем +30;
В Пудоже ночью +13, днем +30;
В Сегеже ночью +16, днем +29;
В Сортавале ночью +16, днем +26;
В Суоярви ночью +15, днем +29. (фото unsplash.com, Aaron Burden)