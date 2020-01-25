Завтра в некоторых районах Карелии похолодает до -22 градусов

В воскресенье, 26 января, в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет ночью северо-западный, западный, днем северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью – -7, -9, днем – -3, -5 градусов.

В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами, днем

в большинстве районов небольшой снег, на юге днем местами умеренный снег.

На дорогах гололедица. Ветер ожидается ночью северо-западный, западный, днем северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью – -9, -14,

по северным районам местами до -22, на юге -4, -9, днем – -9, -14, по северным районам местами до -22, на юге -1,-6 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах, по информации «Гисметео»:

В Костомукше – переменная облачность, небольшой снег, от -9 до -14 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, небольшой снег, от -8 до -13 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, небольшой снег, от -1 до -6 градусов.