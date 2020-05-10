Завтра в Карелии ожидается по-весеннему жаркий день

Завтра, в понедельник 11 мая, по информации Гидрометцентра России, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью будет от 0 до +2, днем от +16 до +18 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью на северо-западе, днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ожидается южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью будет от +1 до +6, местами до -2, днем +13 до +18, на севере от +6 до +11 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха от 0 до +6 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха от +3 до +10 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха от +2 до +15 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Добавим, что в республику Карелия в ближайшие дни придут холода. Подробнее об этом здесь.