Прогноз погоды на сегодня, воскресенье 10 мая

Завтра, в воскресенье 10 мая, по информации Гидрометцентра России, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем прогнозируется южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем будет от +12 до +14 градусов.

В целом по Карелии, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем ожидается южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем будет от +7 до +12, местами до +17 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах республики по информации gismeteo.ru

В Костомукше – переменная облачность, возможен небольшой снег, температура воздуха до +9 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, температура воздуха до +5 градусов.

В Сортавале – ясно, температура воздуха до +9 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Добавим, что в республику Карелия в ближайшие дни придут холода. Подробнее об этом здесь.