Завтра в Карелии потеплее до плюс 17 градусов

Завтра, в воскресенье 10 мая, по информации Гидрометцентра России, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью прогнозируется западный, северо-западный ветер, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет от +1 до +3, ночью от +12 до +14 градусов.

В целом по Карелии, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью будет западный, северо-западный, днем южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха ночью – от -2 до +3, днем от +7 до +12, местами до +17 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах республики по информации gismeteo.ru

В Костомукше – переменная облачность, возможен небольшой снег, температура воздуха от -2 до +9 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, температура воздуха от +1 до +5 градусов.

В Сортавале – ясно, температура воздуха от +2 до +9 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Добавим, что в республику Карелия в ближайшие дни придут холода. Подробнее об этом здесь.