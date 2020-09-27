Завтра в Карелии немного похолодает

Завтра, в понедельник 28 сентября, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет от + 8 до +10, днем от +15 до +17 градусов. Давление будет выше нормы: 769 мм.рт.мт

В целом по Карелии, будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет от + 6 до +11, днем от +14 до +19 градусов.

Прогноз погоды в районах республики от gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +9 до +16 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, температура воздуха от +10 до +14 градусов.

В Сортавале – ясно, температура воздуха от +11 до +15 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

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