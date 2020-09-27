Ушла из жизни первый в Карелии уполномоченный по правам ребенка

Ушла из жизни Галина Григорьева, первый в Карелии общественный Уполномоченный по правам ребенка, сообщает на своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Это огромная утрата не только для семьи, родных и близких. Потеря для всех, кому помогла Галина Федоровна, а таких людей немало»,

– пишет он.

Более 25 лет проработала Галина Григорьева в сфере образования и защиты прав детей. В качестве Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия разрабатывала модели защиты детства, внедряла эффективные методы работы с родителями, выпустила серию книг по защите прав детей в республике.

«Смелый и энергичный человек, ярый общественник, она ставила перед собой сложные цели и достигала их, подавала пример другим»,

– подчеркивает Парфенчиков.

Заслуги Галины Федоровны перед республикой отмечены Почетной грамотой Министерства образования РФ, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, нагрудными знаками.