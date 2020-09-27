Маршрут по историческим пудожским деревням хотят создать в Карелии

26 и 27 сентября в Пудоже проходит встреча участников проекта Фонда президентск грантов «Когда деревни были большими». В ней принимают участие представители исторических деревень Пудожского края, партнеры проекта. Встреча началась с поездки на порог Падун на реке Водле, где когда-то находились две деревни, ведущие свою историю с XV века. Здесь кипела жизнь, но сейчас от них остались только руины нескольких домов.

Участники проекта стараются, сохранить старинные деревни, привлечь внимание к ним. В Пудожском крае много уникальных исторических и природных мест. Участники побывали также на территории, где были деревни Верхняя и Нижняя Половины, на Кубовских мегалитах-огромных камнях, которые притащил к Водле ледник.

27 сентября на встрече участников проекта в Пудожском краеведческом музее прошел обмен мнениями, мастер-классы.

«Проект «Когда деревни был большим» организаторы рассчитывают вести не один год. Когда-то в Пудоже было больше 300 деревень, сейчас осталось только 10,

– рассказывает автор проекта Зульфия Шевченко.

У проекта несколько направлений: сохранение памятников зодчества, ремесел, изучение памятников истории и природы с тем, чтобы в дальнейшем можно было создать маршрут по кольцу пудожских исторических деревень: Усть-Колода, Пяльма, Усть-Река, Колодозеро.