Завтра в Карелии и ее столице дождливо

Облачная с прояснениями погода будет в четверг в Карелии. Ночью ожидается небольшой дождь, днем тоже дождливо, но осадки умеренные, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, на севере до + 4 градусов. Днем +13, +18 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура ночью составит +9, +11 градусов, днем +15, +17 градусов. // фото: Ave Calvar Martinez/ pexels.com