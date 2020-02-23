Завтра в Карелии будет мокрый снег и гололедица

Необычная для карельского февраля погода продолжается. Завтра в республике не стоит ожидать сильных морозов.

В понедельник, 24 февраля, в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью – 0, -2 , днем – +1, -1 градус.

В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, днем по западным районам местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, -4, на севере местами до -7, днем +1, -4, на севере местами до -7.

Прогноз погоды в районных центрах, по информации «Гисметео»:

В Костомукше – переменная облачность, небольшой снег, от -2 до -5 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, небольшой снег, от 0 до -4 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, небольшой снег, от +1 до -2 градусов.