23 февраля 2020, 11:07
Мокрый снег в течение дня обрушится на Карелию
Неблагоприятное погодное явление коснется нескольких районов республики
По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 23 февраля, в течение дня, местами по республике ожидается налипание мокрого снега.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть восемь муниципальных округов – Костомукшский ГО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский муниципальные районы.
Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций – будьте внимательны.