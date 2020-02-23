Мокрый снег в течение дня обрушится на Карелию

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 23 февраля, в течение дня, местами по республике ожидается налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть восемь муниципальных округов – Костомукшский ГО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский муниципальные районы.

Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций – будьте внимательны.