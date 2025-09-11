Завтра стартует голосование на муниципальных выборах

Завтра, 12 сентября, в Республике Карелия начинается голосование на муниципальных выборах. Жители Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского муниципальных округов выберут депутатов Советов первого созыва.

Также выборы состоятся в отдельных населенных пунктах 7 муниципальных районов (Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский).

Голосование продлится три дня – 12, 13 и 14 сентября, с 8:00 до 20:00 ежедневно. Такой формат предоставляет гражданам возможность выбрать наиболее удобное время для реализации своего избирательного права, что особенно важно для работающих жителей республики.

Для избирателей, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательные участки, организовано голосование на дому. К уважительным причинам относятся:

состояние здоровья и инвалидность;

необходимость ухода за больными родственниками;

забота о малолетних детях;

иные объективные обстоятельства.

Заявки на домашнее голосование принимаются участковыми избирательными комиссиями до 14:00 14 сентября в письменной форме или по телефону соответствующей участковой комиссии.

Избиратели, заранее подавшие заявления на дистанционное электронное голосование, могут осуществить свое право через портал. Система доступна с 8:00 12 сентября до 20:00 14 сентября.

Узнать, будут ли выборы в вашем районе или поселении, можно с помощью цифровых сервисов ЦИК России.

Фото: Избирком Карелии