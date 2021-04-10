Завтра погода доставит удовольствие не всем жителям Карелии

В воскресенье, 11 апреля, в Петрозаводске небо закрыто облаками, но прояснения возможны. Ночью жителей порадуют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а вот днем есть шанс их избежать. Ночью на дорогах гололедица, но не везде, будьте внимательны! Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем довольно тепло для этого времени года +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает наш Гидрометцентр.

В целом по Карелии солнце будет редкостью – облачно с прояснениями. С осадками – кому как повезет. Ночью они небольшие, а местами умеренные, днем местами и небольшие – в виде мокрого снега и дождя. Гололедица на дорогах тоже местами. Ветрено! Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура ночью +1, -4°С, днем местами вообще отлично +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью до -3, днем прохладно +4, но солнечно. И никаких осадков!

В Сегеже ночью немножко зима -1 и сыпанет снежку. Зато днем распогодится до +4, будет солнечно.

В Сортавале все хорошо. Только днем небольшой дождик, погода ясная. Ночью 0, днем +3+8, и это без учета солнца! Впечатление портит довольно сильный ветер.

Геомагнитная обстановка в норме.