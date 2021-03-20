Завтра Карелию засыплет и заметет снегом

21 марта в Петрозаводске будет облачно. Ночью прохладно -4, -6°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Это приведет к образованию на дорогах гололедицы. Ветер юго-западный, днем западный умеренный принесет с собой снег, днем он станет мокрым, ночью возможна метель. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии также облачно. По всей республике будет идти снег, днем – переходящий в мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. На дорогах гололедица. Днем потеплеет. Если ночью ожидается -3, -8°С, то днем уже -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-4, с утра – снег, днем малооблачно, небольшой снег, вечером будет пасмурно и снова заснежит.

В Сегеже пасмурно и снежно. Температура колеблется от -1 днем до -7 ночью,

В Сортавале тепло и сыро. Ночью -3, днем потеплеет +2, дождь со снегом, но днем покажется солнце.

Ночью разразится геомагнитная буря, но днем от нее останутся только небольшие возмущения.

Фото с сайта proprikol.ru