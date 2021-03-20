МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Карелии

МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей и гостей Карелии. В ближайшие часы непогода обрушится на республику.

По информации Карельского ЦГМС-филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с середины ночи 21 марта, начиная с северо-западных и западных районов Карелии, во второй половине ночи и утром в большинстве районов республики, днем на юго-востоке ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, днем преимущественно по центральным и южным районам налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все города и муниципальные районы республики.

Среди рекомендаций ведомства – не подходить к провисшим над землей проводам, не рубить упавшие на провода деревья, не оставлять машины около деревьев и вблизи крыш, ограничить поездки на личном транспорте и прогулки детей, ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Фото с сайта miasskiy.ru