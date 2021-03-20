Прогноз погоды в Карелии на 20 марта

Сегодня, 20 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый до сильного. Температура воздуха -4, -6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-11, пасмурно, снег.

В Сегеже -8-12, пасмурно, снег.

В Сортавале -4-12, пасмурно, снег.

Ожидается повышенная геомагнитная активность. Фото photogorky.ru