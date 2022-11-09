Завершился суд по ДТП с перевернувшимся в Карелии автобусом с детьми

Жителя Архангельской области признали виновным в оказании небезопасных услуг. Суд состоялся по делу о ДТП в Пудожском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, перевозивший детей автобус перевернулся на трассе «Кола» 1 апреля текущего года. Как писал «Петрозаводск говорит», в аварии пострадали дети.

Из везли из Северодвинска в Кондопогу, услугу оказывал 35-летний индивидуальный предприниматель. Следствие и суд пришли к выводу, что перевозка не соответствовала требованиям безопасности.

Пассажиры получили телесные повреждения, им причинили физическую боль. Осужденный заплатит за это штраф в сумме 50 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. // Фото: МЧС РК