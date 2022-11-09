09 ноября 2022, 17:36
Дом горел открытым пламенем на юге Карелии
Тринадцать спасателей пытались потушить возгорание в деревне Тукса
Сегодня в 8:22 на пульт пожарно-спасательных подразделений поступил сигнал о возгорании в деревне Тукса. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.
На место происшествия выехали три единицы техники и 13 сотрудников пожарных частей Олонца и поселка Ильинский. Выяснилось, что открытым пламенем горит дом.
Судя по опубликованным в Сети снимках, здание удалось отстоять, но оно было серьезно повреждено огнем. Людских жертв удалось избежать - погибших и пострадавших нет. Фото ОПС по Олонецкому району