Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы региона.

- Это правда, - прокомментировали в пресс-службе данную информацию.

Как передает «Интерфакс», Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. По словам министра здравоохранения области Вадима Ильмиева, авария произошла на автодороге Херсон - Армянск. Обстоятельства пока не уточняются.

Напомним, Стремоусов родился в Донецкой области в 1976 году. После того, как Херсонская область вошла в сентябре 2022-го в состав России, стал одним из ее руководителей. Российский паспорт получил 28 сентября. // Фото: Кирилл Стремоусов / Telegram