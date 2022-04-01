Автобус с детьми попал в аварию на трассе в Карелии

Автобус, перевозивший группу детей из Архангельской области, перевернулся на трассе в Карелии.

Дорожное происшествие произошло в пятницу, 1 апреля, в 17:15 на дороге Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож в Пудожском районе.

В салоне находились 19 несовершеннолетних, а также двое сопровождающих и водитель. В полиции изданию назвали предварительную причину случившегося – водитель не справился с управлением, сообщает ИА «Республика».

По предварительным данным, никто не получил серьезных травм, но одного ребенка с подозрением на сотрясение мозга планируют отвезти на осмотр в больницу. Остальных временно разместили в гостинице. Проводится полицейская проверка. (фото МЧС по РК)