09 марта 2021, 10:35
Конкурсы

Завершается прием заявок на конкурс фонда президентских грантов

Деньги выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других некоммерческих проектов

Фонд президентских грантов завершает приём заявок на второй конкурс 2021 года, сообщает сайт городской администрации Петрозаводска.

Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других некоммерческих проектов. Заявки принимаются до 15 марта (до 23.30 по московскому времени). Итоги конкурса будут подведены в июне. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.

По результатам конкурса между организациями распределят более четырёх млрд рублей.

Это уже второй конкурс грантов в этом году. По итогам первого, победителями стали 23 организации из Карелии. Сумма привлечённых ими средств составила более 30 миллионов рублей.

Дополнительную  информацию можно найти на сайте фонда.

Обсудить
просмотр
183486
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Фонд президентских грантов
конкурс
нко
Некоммерческие организации
гранты
гранты нко
президентские гранты