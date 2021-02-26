Запрет на проведение массовых мероприятий в Карелии продлен

Глава Карелии внес изменения в распоряжение от 12 марта 2020 года, касающееся ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает управление пресс-службы губернатора.

Так, согласно внесенным изменениям, запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 15 марта. Исключение составляют мероприятия на свежем воздухе при условии соблюдения социального дистанцирования.

Правила организации мероприятий в области культуры и спорта определяются подписанными ранее распоряжениями. Фото dgp150.ru