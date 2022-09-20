Запрет на полеты в южные аэропорты продлили еще на неделю

Росавиация продлила до 28 сентября запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра европейской территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Полеты не будут выполняться в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозчикам по-прежнему советуют пользоваться аэропортами Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод. Фото: unsplash.com