Россиянам объяснили, что нельзя писать в примечании к переводу денег

При указании примечаний к банковским переводам стоит помнить о мерах безопасности. Об этом рассказала юрист Ольга Дайнеко, ее слова приводит агентство «Прайм».

Как отметила эксперт, банки обязаны проверять легитимность переводов и блокировать карту клиента при наличии подозрений. При этом сумма перевода, а также примечание анализируются автоматически.

По словам Дайнеко, система может заблокировать счета при «подозрении на мошеннические действия, легализацию/отмывание денежных средств, финансирование экстремизма/терроризма и иные нарушения закона», а также из-за «регулярных крупных поступлений от разных отправителей и снятия наличных» или «нетипичного всплеска переводов в пользу третьих лиц».

Эксперт отметила, что с блокировкой и последующими объяснениями банку могут столкнуться и добропорядочные владельцы карт. Чтобы избежать такой ситуации владельцам счетов следует использовать нейтральные фразы в примечаниях и не переводить деньги незнакомым людям. Фото: unsplash.com