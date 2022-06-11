Запрет на полеты в южные аэропорты продлили до 18 июня

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центра европейской части страны до утра 18 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозчикам рекомендуют организовывать альтернативные пути доставки пассажиров с использованием аэропортов Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод. Фото: pexels.com