11 июня 2022, 09:57
Россия

Запрет на полеты в южные аэропорты продлили до 18 июня

Закрытыми остаются 11 воздушных гаваней юга и центра европейской части России

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центра европейской части страны до утра 18 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозчикам рекомендуют организовывать альтернативные пути доставки пассажиров с использованием аэропортов Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод. Фото: pexels.com

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росавиация
Краснодар
Симферополь
Анапа