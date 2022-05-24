Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен

Росавиация продлила до утра 31 мая запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра европейской территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Список закрытых аэропортов не изменился, в него включены авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется строить альтернативные маршруты с использованием воздушных гаваней Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод. Фото: pixabay.com/JFK_Photography