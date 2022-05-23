Раритетный «Запорожец» предлагают россиянам за один миллион рублей

«Запорожец» образца 1991 года с пробегом в 616 километров выставлен на продажу за миллион рублей, сообщает издание Motor. Объявление появилось на одной из интернет-площадок в Казани.

Раритетное транспорте средство оснащено 1,2 литровым бензиновым мотором и механической коробкой передач. У 31-летнего автомобиля мощностью 40 лошадиных сил было два владельца. По словам последнего хозяина, автомобиль ЗАЗ-968М находится в полностью оригинальной комплектации.

Однако продавец не стал писать в объявлении о состоянии салона и моторного отсека. Если на «лошадку» найдется покупатель, готовый отсчитать миллион рублевых купюр, этот «Запорожец» может стать одной из самых дорогих моделей в России. (фото motor.ru)