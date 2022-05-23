Министр просвещения предложил закрепить новое написание слова «бог»

В России предложили новый проект правил русской орфографии, который в частности регламентирует написание некоторых религиозных слов и терминов.

Согласно предлагаемым нововведениям, слово «бог» должно будет писаться с заглавной буквы. Также с большой буквы должны будут писать имена апостолов, пророков, святых. О написании некоторых слов согласно новым правилам орфографии сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости. Проект новых правил проходит общественное обсуждение.

По словам Кравцова, действующие правила русской орфографии и пунктуации принимались еще в 1956 году. Они не регламентировали, каким образом писать слова из религиозной сферы. Летом 2021 года была образована правительственная комиссия по русскому языку, на которой эти новые правила были осмотрены и одобрены. (фото pixabay.com, tookapic)