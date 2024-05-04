Запрет на экспорт сахара ввели в России

Вывозить из России сахар временно запретили. Соответствующее решение приняло правительство РФ, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Запрет касается свекловичного, тростникового сахара и химически чистой сахарозы. Мера будет действовать до 31 августа текущего года.

Кабмин отметил, что ее цель - стабилизировать внутренний продовольственный рынок. По мнению экспертов, подобное решение может привести к избытку сахара на рынке внутри страны и снижению цен.

Экспорт разрешен в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, но в ограниченных объемах. // фото: unsplash.com