Заплыв в Кижских шхерах состоялся в Карелии

Заплыв на открытой воде «Кижи Swim» прошел в минувшую субботу в Карелии. Пловцы испытали себя на дистанциях в ½, 1, 2 и 3 морские мили. Участниками заплыва стали жители Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Вологодской области, Самары и Якутии, сообщает региональное министерство спорта.

Участники проплыли в воде, которая прогрелась за лето до 22 градусов, в Кижских шхерах Онежского озера.

По итогу лучшими в заплыве на ½ морской мили стали Наталья Дзюба из северной столицы и Филипп Олещук из Петрозаводска, на 1 милю – петрозаводчане - Александра Конкка и Евгений Леонов, на 2 мили - Анастасия Крюкова из Ленобласти и Станислав Иващенко из Петрозаводска, на 3 мили - Артем Алупов из Кондопоги.

Фото: Фотоёжъ